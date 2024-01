Tocca a van Hoijdonk 

Smaltita la delusione per l'eliminazione ai calci di rigore in Coppa Italia con la Fiorentina, il Bologna si concentra sul campionato e la sfida di domenica alla Domus col Cagliari. Thiago Motta aspetta rinforzi, ma in Sardegna dovrà rinunciare al suo cannoniere Zirkzee, fermato dal Giudice sportivo. Ma non solo, anche ieri a Casteldebole ha lavorato in personalizzato Karlsson, mentre per Ndoye ci sono state solo terapie.

Pochi dubbi

E così in attacco gli emiliani potrebbero affidarsi all'olandese van Hoijdonk (fin qui 8 presenze e nessuna rete, che il direttore sportivo Sartori proverà a cedere durante il mercato di gennaio), col sostegno ai lati di Orsolini e Saelemaekers. Per il resto, pochi dubbi, con la conferma nel cuore della difesa di Calafiori al fianco di Beukema, mentre in mezzo al campo Motta dovrebbe puntare su Freuler davanti alla retroguardia, con Ferguson e Aebischer (vecchi obiettivi di mercato del Cagliari) ai suoi fianchi. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA