Tocca a Sonego, avanza Paolini 

Il giorno di Sonego. E di Bellucci, entrambi in campo nell’Atp 250 di Eastbourne, città del Sussex che ospita uno dei tornei di avvicinamento a Wimbledon. Lorenzo (48) affronta il francese Humbert (20) per un posto nei quarti, mentre Mattia (74) sfida l’inglese Harris (142 Atp). Ieri Flavio Cobolli (24) ha perso in due set (2-6, 2-6) contro l’inglese Fearnley (51). Eliminazione al primo turno del torneo di Eastbourne anche per Luciano Darderi. L’italo-argentino, numero 56 al mondo, ha ceduto pure lui in due set (6-4, 7-5) contro lo statunitense Marcos Giron (46).

Le ragazze

Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del torneo di Bad Homburg, un Wta 500 sull'erba che si disputa in Germania in preparazione a Wimbledon. L'azzurra è entrata in lizza direttamente al secondo turno contro la canadese Leylah Fernandez, battendola in due set col punteggio di 7-6, 7-6. «Giocare sull'erba è divertente, ti devi abituare. Devi avere fiducia nel tuo gioco altrimenti diventa difficile», ha detto la toscana dopo il match. Paolini affronterà domani la brasiliana Beatriz Haddad Maia o l'ucraina Elina Svitolina. «Ho un giorno libero, cercherò di divertirmi e di preparare il prossimo match». Mentre Elisabetta Cocciaretto è uscita subito da Eastbourne: la 24enne marchigiana è stato battuta in tre set dalla russa Kamilla Rakhimova col punteggio di 6-4, 4-6, 6-3.

