Tocca a Rossi e Oyebode 

Sono arrivati a un passo dalla qualificazione al tabellone principale. Marco Antonio Cappuccio del Norbello, e Federico Vallino Costassa della Marcozzi si sono fermati all’ultimo turno delle qualificazioni nella seconda giornata del Wtt Feeder in corso al PalaPirastu di Cagliari. Vallino Costassa, che in mattinata aveva eliminato Mongiusti del Santa Tecla Nulvi, ha visto ancora più da vicino l’ingresso tra i big, quando con l’austriaco Zhenlong Liu è stato avanti di due set. Rimontato, nel quinto ha avuto tre match point non trasformati e ha perso 12-10. Per Cappuccio nulla da fare contro il coreano Jungwon Seo. Tra gli italiani va avanti soltanto Trevisan, eliminati Giovannetti e Allegranza.

Oggi il torneo entra nel vivo. Alle 10 iniziano gli ottavi di finale del doppio misto e maschile, e il primo turno del singolare femminile. Alle 17 gli ottavi del doppio femminile e il primo turno del singolare maschile.

C’è attesa per i due pongisti sardi, Carlo Rossi e Jhonny Oyebode, sarà per entrambi una giornata movimentata. Protagonisti insieme nel doppio come seconde teste serie, affronteranno i sanmarinesi Mongiusti e Ragni. Oyebode farà coppia con Gaia Monfardini nel doppio misto, sfideranno Marco Antonio Cappuccio e Miriam Carnovale, che milita nel Quattro Mori. Nel pomeriggio ancora sui tavoli nel singolare. Oyebode sarà opposto al belga Florent Lambiet, per Rossi un derby. Avrà di fronte l’astro nascente Danilo Faso, classe 2010, numero 13 nelle classifiche italiane, e reduce da due quarti di finale, Under 15 e Under, 19 nel Wwt Youth Star Contender a Doha.

