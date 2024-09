Tocca a Obert far capire a Nicola cosa può dare 

Una Coppa per ritagliarsi un posto al sole e dimostrare che, in questo Cagliari, ci può esser spazio anche per lui. Adam Obert, alla sua quarta stagione in rossoblù, vive nel paradosso di essere una riserva nella squadra di Davide Nicola, dove quest’anno ha giocato appena 9’ nel finale della gara col Como, e titolare nella nazionale slovacca con cui ha anche messo insieme due presenze agli ultimi Europei. Oggi, nella sfida da dentro o fuori (dalla Coppa e dal ritiro di Asseminello), Obert dovrebbe finalmente avere un posto nell’undici iniziale.

La coppia

Difensore centrale di piede mancino, utilizzabile anche come esterno, ma soprattutto da braccetto di sinistra. Proprio dove il Cagliari, nell’ultimo mercato estivo, ha centrato uno degli acquisti più importanti, quel Sebastiano Luperto indicato espressamente da Nicola, che lo aveva avuto nella precedente esperienza di Empoli. E così Obert vive nell’ombra del più esperto collega, formando una delle coppie più interessanti. Come spiegato dallo stesso presidente Giulini, che così ha risposto venerdì scorso in conferenza sui dubbi legati al valore della rosa: «Fino alla gara con l’Empoli, eravamo convinti che questa fosse una rosa completa, con coppie solide in ogni reparto. Per esempio Luperto-Obert ci sembra una coppia assolutamente adeguata per giocarci questa salvezza». Anche se, nei fatti, a oggi è una coppia totalmente sbilanciata, visto che Luperto, nelle sei gare ufficiali fin qui giocate (le cinque di campionato e la partita di Coppa Italia con la Carrarese), è sempre partito titolare, lasciando a Obert solo i 7’ conclusivi di Coppa Italia.

Un posto al sole

Lo slovacco, classe 2002, resta soffocato dalla presenza di Luperto. Alla sua quarta stagione sperava di trovare più spazio e invece, finora, è fermo ai nove minuti finali della partita col Como, oltre a quelli di Coppa Italia con la Carrarese. Per Obert un gigantesco passo indietro, visto che nella passata stagione, con Ranieri in panchina, nello stesso numero di giornate le presenze furono quattro, tre delle quali da titolare. Salvo poi alternare panchina e campo, totalizzando comunque 17 gettoni. All’ultima di campionato anche l’ultima volta da titolare, 90 minuti contro la Fiorentina. Un percorso che aveva, comunque, convinto anche Francesco Calzona, ct della Slovacchia, a portarlo in Germania, agli Europei, dopo averlo fatto esordire da titolare nelle due amichevoli contro l’Austria e la Norvegia di Halland.

La chiamata

Nove presenze in nazionale, per Obert, titolare anche nelle due ultime partite della Slovacchia, in Nations League, contro Estonia e Azerbaijan. Ma l’abbonamento alla panchina col Cagliari rischia di farlo retrocedere nelle gerarchie slovacche. Ecco perché oggi Obert spera di esserci e di dimostrare a Nicola di meritarsi più spazio rispetto alle briciole fin qui raccolte. Novanta minuti a disposizione per prendersi il Cagliari e tenersi la Slovacchia.

