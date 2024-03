Tocca a Marcozzi e Quattro Mori 

Oggi a Carrara si assegna la Coppa Italia di tennistavolo con Marcozzi e Quattro Mori in campo. Al torneo sono qualificate le prime tre classificate della serie A1 maschile e femminile al termine del girone di andata. Le partite in programma sono tra gli uomini Marcozzi-Messina, tra le donne Quattro Mori-Sud Tirol. Le vincenti disputeranno la finale contro i detentori della Coppa, rispettivamente Carrara e Castelgoffredo, che oggi guidano anche i campionati di A1. La Coppa precede i campionati italiani assoluti, seconda e terza categoria, che prendono il via domani a Molfetta. La Sardegna difende sei titoli conquistati l’anno scorso a Cagliari. ( m.c. )

