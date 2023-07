Tocca a Kaddari e Luiu 

Allo stadio Leppävaara, alle 17.37 ora italiana, occhi puntati sulla corsia 7 dell’ultima curva. Per Dalia Kaddari comincia l’avventura nell’Europeo Under 23 di atletica, dove è chiamata a difendere il titolo conquistato a Tallin due anni fa. La quartese è stata sorteggiata nella terza di quattro batterie, in cui, accrediti alla mano, la favorita è la francese Paméra Losange, 23”06 di personale, fatto quest’anno, contro i l 23”08 della poliziotta (che però ha un miglior crono di 22”64). Nelle altre tre batterie sono distribuite l’altra francese Gémima Joseph (22”77), l’ungherese Boglárka Takács (stesso tempo) e la greca Polyniki Emmanouilidou (22”85), le uniche ad aver fatto meglio dell’azzurra nel 2023. Passano in semifinale (domattina) le prime 3 di ogni serie più i 4 migliori tempi di ripescaggio.

La vigilia

Dalia ha vissuto un avvicinamento tranquillo, è stata sorteggiata in camera singola in hotel, ha con sé il tecnico Fabrizio Fanni con il quale in questi giorni ha riprovato partenze e curva e che la descrive «tranquilla, positiva come è nel suo carattere». Per il resto, «il clima è fresco, la pista bella, nuovissima e velocissima. Nelle qualificazioni dei 100 metri l’ungherese (Takács, poi 11”30 in finale, ndr ) ha corso in 11”14 e la greca (Emmanouilidou, ndr ) in 11”21.

In cerca del salto

Oggi c’è attesa anche nel settore dei salti. Nel lungo femminile, Larissa Iapichino parte favorita, forte di una stagione sin qui caratterizzata da un’eccellente costanza ad altissimo livello (con due vittorie in Diamond League). Per gli appassionati sardi, invece, gli occhi sono tutti per Massimiliano Luiu. La prima con le Fiamme Oro e con un nuovo allenatore è evidentemente una stagione di passaggio per il 21enne sassarese, che al Challenge Assoluto si è fermato a 2,10. La sua prova è impronosticabile, ma è in buone condizioni e potrebbe anche regalare il grande risultato. Il suo coach Marco Tamberi lo considera molto promettente, ma sa che c’è molto lavoro da fare. Intanto è rimasto colpito per la sua serietà e la dedizione. Adesso, dalle 17.45, la parola passa alla pedana di Espoo.

