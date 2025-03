Tlc, lavoratori lunedì in piazza a Cagliari 

I lavoratori delle telecomunicazioni hanno perso, negli ultimi due anni e mezzo, una parte significativa del loro potere d’acquisto. «Dopo aver affrontato le numerose crisi aziendali che hanno colpito il settore, ora è il momento di ottenere risposte concrete, mentre le aziende hanno abbandonato il tavolo ministeriale del 23 febbraio, rifiutando il confronto sul rinnovo del contratto nazionale delle Telecomunicazioni, non appena si è iniziato a discutere della parte economica quindi del relativo aumento retributivo». Lo denunciano le segreterie regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. «Le principali aziende del settore – Tim, Fibercop, Open Fiber, WindTre, Fastweb, Vodafone, Sky, Konecta e altre – devono assumersi le proprie responsabilità e smettere di scaricare sui lavoratori le conseguenze delle loro politiche aziendali. È necessario rimettere al centro le esigenze e le legittime rivendicazioni di chi ogni giorno garantisce il funzionamento di un settore strategico per il Paese». Anche a Cagliari, lunedì, in occasione dello sciopero nazionale del settore, si terrà un presidio presso la sede di Confindustria, in piazza delle Vittime del Moby Prince.

