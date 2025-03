Tlc, lavoratori in piazza a Cagliari per il rinnovo del contratto 

La rabbia dei lavoratori sardi delle telecomunicazioni è scesa min piazza ieri a Cagliari. La protesta è stata organizzata sotto la sede di Confindustria. I lavoratori chiedono il rinnovo del contratto, scaduto da 27 mesi e denunciano il blocco delle trattative da parte di Asstel e Confindustria.

L’iniziativa rientra nello sciopero nazionale indetto da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, per un comparto che conta 5.000 addetti nell’Isola e 300mila in Italia.

Le aziende coinvolte nel settore, da Tim a Vodafone, da Fastweb a Open Fiber, fino ai call center come Konecta, Covisian e Concentrix, sono chiamate in causa dai sindacati: «Devono riconoscere il sacrificio di chi ha affrontato le crisi del settore», affermano le sigle sindacali. Il problema principale? L’abbandono del tavolo delle trattative da parte delle controparti non appena si è aperto il dibattito sulla parte economica.

A incrociare le braccia sono stati anche gli operatori dei call center di aziende aderenti ad Assocontact, che dal primo marzo sono stati inquadrati con un contratto contestato dai sindacati. Un nuovo accordo, siglato con Cisal, che prevede condizioni peggiorative, minori tutele e un aumento salariale irrisorio di appena 7 euro spalmati su tre anni (2025-27). «Dobbiamo difendere con le unghie il nostro contratto», affermano i rappresentanti sindacali, sottolineando come la battaglia non sia solo per il salario, ma per la dignità del lavoro.

