Tiziano Ferro questa sera  al Forte Arena  

Tiziano Ferro in concerto stasera alle 21,30 al Forte Arena di Santa Margherita di Pula: è la data di chiusura del tour “TZN 2023”, che dopo sei anni di lontananza dal palco (gli ultimi tre anni di stop sono stati imposti dalla pandemia) lo ha portato in giro per l’Italia, con una scaletta di 33 brani che ripercorre 20 anni di carriera e otto album.

Una raccomandazione per gli spettatori di stasera: partecipate ai cori: per Tiziano Ferro «sono la dimostrazione d’amore più concreta che io possa ricevere. Perché ho scritto queste canzoni per raccontare la mia storia, ma dopo più di 20 anni, questa è diventata la storia di chi queste canzoni le ha ascoltate e ha scelto di farle sue».

