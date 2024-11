Tiziano Ferro ed Elodie, questione di “Feeling” 

Ma come si intrecciano in un vero "Feeling” nel segno del ritmo le voci di Elodie e Tiziano!, che si annunciano e si dichiarano nel primo verso del nuovo brano, il primo insieme cantato quasi all'unisono. Parte il grande Tiziano Ferro, ma la scattante Elodie non rimane certo indietro e il loro primo lavoro insieme è tutto un rincorrersi di voci in un brano che travolge nel segno di una storia complicata. Vissuta quasi in corsa la relazione narrata nel singolo uscito ieri, che si rivela ossessivamente «solo un feeling». Notti romane quelle in cui si rincorrono Tiziano ed Elodie, «di specchi rotti e jeans». C'è una lei che incombe in una notte che «era bella ed era stupida». Lei che per lui «è una delle poche anime che sa chi sono», ed «insieme spaccavamo tutta Roma».

Ma non basta. E allora come al principio l'idea è quella di «rubare l'anima di una popstar», che «mi odi come la R&B», ha «i graffi di un Cd». Quella R&B che qui lascia senza fiato nella sequenza delle due voci straordinarie, ritmo ripetitivo, semplice ma estremamente accattivante. Una canzone che conquista, che pure nel raccontare una storia difficile lo fa con un ritmo travolgente sostenuto dalla forza delle voci dei due artisti che si fondono nella loro capacità di estensione fuori dal comune. Ad un brano che in più tratti riecheggia delle più classiche sonorità che Tiziano Ferro ha portato nell'orizzonte musicale, Elodie aggiunge la sua energia e la sua indiscussa personalità e non sembra proprio «solo un feeling».

«Questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta un’esplorazione profonda di una situazione complessa», dicono i due artisti presentando il brano.

