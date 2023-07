Tiziano Ferro: «Cara Sardegna, il mio “Conforto” è dedicato a te» 

Manca ancora un’ora allo show quando i tecnici levano dagli strumenti i teli argentei che li proteggono dall’estate folle 2023, e agli oltre quattromila della Forte Arena che si stanno già sparpagliando fra le seggiole sembra che stiano scartando un regalo.

Sentimentale

La prima cosa che colpisce nei concerti di Tiziano Ferro probabilmente è il pubblico, così eterogeneo per età e look, dalla dodicenne con mamma accompagnatrice infogata (che poi si mette in fila con la ragazzina per un selfie con l’influencer Paola Turani dopo averla scovata in quarta fila, mentre Paola Cortellesi se ne sta a lungo mimetizzata a metà platea finché non viene individuata dal padrone di casa che le dedica “L’ultima notte al mondo”) al quarantenne single e alla signora attempata, eppure così uniforme, tutto sommato. Così quietamente pop, così sinceramente sentimentale.

Comunque sì, quello scartato dall’argento è un regalone (pagato 110 euro a testa, grossomodo) e il pubblico se lo gode per due ore nette, grato a un performer che salta e canta e ammicca e danza e si ferma soltanto per chiedere “tutto bene qua?” come un maitre premuroso. Lui nelle interviste dice che il pubblico che canta in coro per lui gli dà energia, e probabilmente si spiega così uno show da circa trenta brani, tre cambi d’abito e tre bis. Il tutto guarnito di una serie di omaggi alla Sardegna troppo ribaditi e applauditi per non annotarli, dall’incitazione ad alzare di più i Quattro Mori che campeggiano a metà platea alla dedica di “Conforto” a una terra che merita amore e «strutture per la musica più potenti».

L’esordio (puntualissimo: orario previsto 21,30, apparizione sul palco alle 21,33. Zero divismo) è con “Buona (cattiva) sorte”, poi con “La differenza tra te e me” parte il primo coro dal pubblico (La mia vitaaa...) e da quel momento in poi lo show è completo.

Ritmo intenso

Perché la band è potente, la sezione ritmica pesta come un fabbro e una scenografia intelligente di luci livide e nebbie bluastre dà al palco un tocco metalmeccanico che funziona, un’officina pop che batte il Ferro e lo mantiene incandescente. Ma lo strumento in più sono gli spettatori, e Tiziano li evoca, li coinvolge, li fa squillare puntandoli con gli indici come faceva con la tastierina Bontempi quando da bambinetto scoprì che la musica gli piaceva assai.

“L’amore è una cosa semplice” è per la coppia che compie 53 anni di matrimonio e festeggia in platea facendo danzare le braccia a ritmo. “Raffaella è mia” invece è per lui, per Ferro, che dopo un videoclip molto sentimentale dedicato alla Carrà rispunta in completo di argento paillettato e comincia a saltare a stantuffo, con l’entusiasmo di chi sa trasformare la nostalgia in calorie. “Alla mia età” invece è per Jovanotti, che si è rotto una clavicola e quindi per lui un saluto dalla Sardegna «che è una terra magnetica». Piovono applausi per “Accetto miracoli”, ci mancherebbe, e per la chiusa con “Rosso relativo” e “Il sole esiste per tutti”. Ma il momento più intenso è “La prima festa del papà”, dedicata ai due figlioletti, di cui mostra i video col visino coperto dall’emoticon di un cuore. E vedere gli italiani del Forte Arena che applaudono entusiasti questo papà arcobaleno capisci che Ferro, a modo suo, sa fare anche politica. E pure bene.

