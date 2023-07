“Tittia” vince il quinto Palio consecutivo 

Giovanni Atzeni “Tittia”, 38 anni di Nurri, è l’imperatore del Palio di Siena. Mai nessuno come lui è riuscito a centrare cinque vittorie consecutive in Piazza del Campo. In sella a Violenta da Clodia, l’unico cavallo, a correre sul tufo di Siena, che non proviene in qualche modo da allevamenti sardi, ha dominato dall’inizio alla fine, tenendo a bada la Torre (l’accoppiata Zio Frac e Giuseppe Zedde detto “Gingillo”, originario di Noragugume), e regalando una gioia immensa ai contradaioli della Selva. Festa grande anche a Nurri per parenti e amici di “Tittia”.

