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Nurri.
21 agosto 2026 alle 00:36

Tittia migliora dopo la caduta, sarà dimesso domani 

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Confermati i trenta giorni di convalescenza per Giovanni Atzeni Noto Tittia che però potrebbe essere già dimesso domani. Il fantino di Nurri, che solo pochi giorni fa a Siena ha vinto il Palio dell'Assunta, a causa della caduta dopo aver tagliato il traguardo ha riportato la frattura di una costola e la lesione di una vertebra cervicale che lo costringerà a portare un collare. Nonostante le condizioni siano buone, Tittia resta in ospedale in osservazione e monitorato dall'equipe medica che lo sta seguendo, circondato dall'affetto dei suoi cari, dalla moglie e il figlio ma anche dalla famiglia che l'ha raggiunto dalla Sardegna per vivere con lui questo ennesimo successo. Un'impresa che però è stata offuscata da un incidente che ha messo in pericolo il fantino sardo. Anche la comunità di Nurri resta in attesa che il proprio Paladino superi questo momento di difficoltà e possa finalmente festeggiare una vittoria che assume un valore importante. Infatti Giovanni ha raggiunto i tredici successi, ad un passo dunque dal record detenuto da un altro fantino sardo Andrea Degortes, noto Aceto, a quota quattordici. Tittia ha anche riportato alla vittoria, sia a luglio che ad agosto, due contrade "nonne" cioè che non vincevano da decenni.

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