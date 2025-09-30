Titti Pinna in aula: «Volevo morire» 

«Non mangiavo più, a un certo punto volevo morire. Mi ha dato la forza il pensiero delle persone che mi stavano aspettando a casa»: è uno dei passaggi della drammatica deposizione di Titti Pinna, davanti ai giudici della Corte d’Assise di Sassari. Pinna, a distanza di anni dalla conclusione del processo per il suo sequestro (cinque persone condannate), è stato richiamato in aula a rievocare i fatti del 19 settembre 2006, quando venne prelevato dai banditi dalla sua azienda agricola. L’uomo, 57 anni, di Bonorva, è stato citato come teste nel processo a carico di Michele Piredda, 58 anni, nulvese, difeso dalle avvocate Antonella Cuccureddu e Ilaria Pinna. La vittima (a quasi vent’anni dai fatti) è stata sentita, in particolare, sulle modalità del suo trasporto dopo il prelievo da parte della banda di sequestratori. Secondo la Dda di Cagliari, infatti, Piredda avrebbe messo a disposizione dei malviventi un furgone Renault Kangoo, mezzo che sarebbe stato usato per il trasferimento dell'ostaggio. Una pesante accusa che Piredda respinge ora come aveva fatto durante le indagini. Titti Pinna, con la sua deposizione, non ha fornito elementi decisivi per il processo, almeno la sensazione è stata questa. Durante l’udienza sono stati sentiti diversi testi, il processo riprenderà il 21 ottobre.

