titolo regionale per Spanu e Pinna 

Riccardo Spanu e Claudia Pinna volano nella Corsa del Centenario dell’Aeronautica Militare. Dopo la tragedia di Caselle, il primo sparo è stato quello del minuto di raccoglimento, poi, il via, al Poetto dallo stabilimento dell’Aeronautica per la 10 km, valida anche come Campionato Regionale Fidal di corsa su strada. Il ventenne triatleta Spanu (Isolarun) in 32’15” ha staccato l’olbiese Francesco Mei (Academy) dopo i primi 5 km, precedendo lui di 29” e il sangavinese Francesco Dejas di 56”. Quarto Giuseppe Mura (Lib. Campidano) in 33’48”.

Distacchi più ampi per l’inossidabile Claudia Pinna (Cus Cagliari) che ha stravinto in 37’19”. A due minuti e mezzo la triatleta Lisa Orrù (E. Sanna Elmas), a quasi cinque Enrica Pintor (Isolarun) brava a prevalere per 7” sull’eterna Roberta Ferru (Cagliari Atl. Leggera), anche se il caldo afoso e l’umidità sono stati gli avversari più difficili per tutti. Anche per i tanti che hanno scelto le due non competitive di 5 e 10.

I campioni sardi

Maschili. Juniores: Stefano Ferreri (Academy) 34’01”. Promesse: Riccardo Spanu (Isolarun) 32’15”. Seniores: Davide Raciti (Guerrieri del Pavone) 34’29”. M35: Francesco Dejas (Pod. San Gavino) 33’31”. M40: Fabrizio Serafini (Ampa) 37’28”. M45: Roberto Melis (Cagliari A.L.) 34’06”. M50: Luigi Leotta (Atl. S. Sperate) 38’27”. M55: Stefano Fiori (Marathon Club Oristano) 40’13”. M60: Giuseppe Carta (Ogliastra) 39’55”. M65: Pietro Uras (4 Mori) 41’42”. M70: Gesuino Atzori (E. sanna Elmas) 47’42”. M75: Gilberto Siddu (Villamarese) 52’19”. M80: Fernando Gatti (GP Assemini) 52’22”. Femminili . Juniores: Adriana Dessì (Ogliastra) 45’35”. Promesse: Claudia Dessì (Ogliastra) 57’55”. Seniores: Debora Terrasona (Runcard) 51’29”. F35: Federica Idini (Atl. Pula) 48’26”. F40: Enrica Pintor (Isolarun) 42’15”. F45: Claudia Pinna (Cus Cagliari) 37’19”. F50: Cristina Sonedda (E. Sanna Elmas) 42’48”. F55: Roberta Ferru (Cagliari A.L.) 42’22”. F60: Marisa Cau (Assemini) 47’24”. F65: Donatella Ledda (Runners CA) 56’27”. F70: Rosanna Medda (Elmas) 1h05’47”.

