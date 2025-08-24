titolo a Cramarossa-Boscolo 

Torregrande. Luca Cramarossa (n. 25 del mondo) e Filippo Boscolo Meneguolo (24) si sono aggiudicati a Torregrande il tabellone di doppio maschile degli Internazionali di beach tennis, BT 200 IFT World Tour-Eolo Beach Contest Proxienergy. Hanno sconfitto in una finale combattuta, con il punteggio di 0-6, 6-3, 10-6 il brasiliano Victor Gonzaga (n. 45) e l’italiano Edoardo Ponti (n. 31).

Poco prima erano state le donne a mandare in scena una finale di buonissimo livello, tra le due coppie italo-brasiliane. Sono state Nicole Nobile (n. 9 al mondo) e Julia Nogueira a imporsi col punteggio di 4-6, 6-4, 10-7 su Graziele Da Mata Silva e Giulia Trippa. Per loro è il primo titolo vinto in Italia: «È stata una partita molto difficile, abbiamo perso il primo set ma sul secondo set la differenza l’ha fatta la testa, il cuore ed il coraggio. Siamo riuscite a essere un pò più solide, siamo felici di aver portato a casa il risultato».

