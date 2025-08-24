VaiOnline
Vela.
25 agosto 2025 alle 00:16

TITOLI MONDIALI per medde e porcu 

Con una splendida performance Teresa Medde (Windsurfing Club Cagliari) riconferma a Pwllheli (Galles) campionessa del mondo della classe Techno 293, vincendo sia tra le Under 19, sia tra le Senior. Nella categoria maschile è invece Kristian Porcu, atleta del Circolo Nautico Arzachena ad imporsi e portare a casa l’oro Under 19. Due importanti risultati per la tavola propedeutica alla classe olimpica iQFoil. In Galles erano tre i circoli della terza zona presenti con i loro atleti nell’Italia, una delle squadre più numerose. Le condizioni meteo sono state buone e hanno permesso lo svolgimento di tutte le 15 prove anche se la forte corrente che si inverte durante il giorno ha reso le prove tatticamente difficili. «Sono state regate molto intense, sia a livello fisico che mentale» dichiara Teresa Medde. «Ho iniziato la regata con tranquillità perché ero consapevole della dura preparazione che ho seguito per questo campionato, sentendomi sicura di me stessa. Sono molto fiera di questo titolo, questi ultimi due anni di vittorie hanno lasciato in me tanti ricordi bellissimi». In partenza ora le squadre di Nacra15, 420, 29er e Dragoon che la prossima settimana a Formia saranno impegnate nel Campionato italiano doppi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

