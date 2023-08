Titoli di coda per Gigione 

Ravenna. Tutto esaurito il Pala De Andrè di Ravenna per l'ultima gara di Gigi Datome in Italia. L'annuncio del ritiro dal basket giocato l'ala olbiese lo ha fatto dal suo campo, quello della Santa Croce Olbia, ma è stasera alle 21 contro il Portorico nel palazzetto intitolato al fratello di Fabrizio De Andrè che il capitano azzurro disputerà l'ultima partita sul suolo italiano. Non l'ultima in assoluto perché Datome andrà ai Mondiali nelle Filippine insieme alla pattuglia azzurra che propone altri due sardi, il sassarese Marco Spissu e il tecnico Riccardo Fois.

La conferenza stampa

In conferenza stampa Gigi Datome ha dichiarato: «Mi sento un privilegiato perché sto vivendo le mie ultime settimane da giocatore in un ambiente strepitoso: mi attende una festa bellissima, non potrei chiedere di meglio. Ho giocato per diverse squadre e girato il mondo ma alla fine la Maglia della Nazionale è quella che mi definisce di più perché la maglia azzurra per me è stata trasversale, c’è sempre stata».

DatHome Day

“Gigigante” anche fuori dal campo. È stato chiamato il “DatHome Day” l'evento che verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e NOW e non è solo esibizione perché la nazionale di Pozzecco si sta preparando ai Mondiali che inizieranno il 25 agosto contro l'Angola. E Gigi può tagliare il traguardo delle 200 presenze visto che stasera ne fa 193 (finora 1.681 punti) e ha ancora due amichevoli prima della World Cup.

La carriera

Datome ha ottenuto risultati eccellenti: lo scudettino Allievi con la Sardegna, il bronzo con la nazionale Under 18 e quella Under 20, 6 titoli fra Italia e Turchia, l'Eurolega nel 2017 col Fenerbahce, senza dimenticare le 55 gare nella Nba con Detroit Pistons e Boston Celtics. La grandezza di Datome trabocca oltre il parquet: ha svolto attività benefiche, è stato il primo presidente del sindacato giocatori di Eurolega, chitarrista per hobby, amante dei libri (che commenta sui social) e protagonista persino di un libro a fumetti dal titolo “il Gigante del campetto”. Aneddoto freschissimo: ieri Datome ha visitato una libreria di Lugo che aveva generosamente aiutato dopo i danni provocati dall'alluvione. Un esempio insomma anche come persona, non solo come giocatore. Ed è per questo che l'Olimpia Milano lo ha voluto confermare in società.

