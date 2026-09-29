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30 settembre 2026 alle 00:08

Titoli anche per gli alfieri della cagliaritana Istedda 

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In attesa del mondiale di Sabaudia, in programma a metà ottobre, l’Adria Sup Race - Trofeo di Bellaria Igea Marina, ultimo round del Campionato Italiano Sup Race e Paddelboard, ha regalato soddisfazioni e titoli anche ai portacolori della Sardegna.

Ottimi risultati per gli alfieri della cagliaritana Istedda. Fabrizio Gasbarro, categoria Gran Master, è campione italiano Distance e Technical, 2° nella Combinata e 4° nella Sprint. Nella categoria Kahunas si è distinto invece Giorgio Baldantoni, 1° in Technical e Combinata e vice campione italiano in Distance e Sprint, mentre nella Master ha brillato Raza Nasiri, che ha vinto il tricolore nella Technical e nella Combinata e si è classificato secondo nella Sprint e nella Distance. Piazzamenti per i master Lorenza Cruciani e Salvatore di Ciaccio.Prestazione eccellente da parte di Narcisio Madeddu (Surface Sup Academy del Lago d’Iseo) che, tra i Master, si è aggiudicato Sprint e Distance ed è arrivato 2° in Technical e Combinata. Giuseppe Serra (Eolo Torregrande) ha firmato un gran 3° posto al debutto in una gara del tricolore U16 ed è 15° in campionato.

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