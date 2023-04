Titoli a Solla e Innocenti 

Claudio Solla e Giulia Innocenti scrivono i loro nomi nell’albo d’oro del campionato sardo dei 10.00 metri. Sulla pista del “Santoru” di Cagliari, il quasi 41enne (li compirà a maggio) di Uta con la canotta del Cagliari Marathon Club corre in 32’36”41 e stacca i due M35 Giuseppe Mura (Libertas Campidano, 33’15”42) e Francesco Dejas (Pod. San Gavino, 33’37”21). I primi Seniores sono Mario Lagana (Atl. Edoardo Sanna Elmas, 34’03”76) e Davide Raciti (I Guerrieri del Pavone, 34’48”48). Tra le donne (appena 4 al via), la fonnese del Cus Cagliari ha chiuso sotto i 40’ (39’54”56), davanti a Veronica Pala (F35, Ichnos Sassari, 40’14”60), Ambra Matta (Cus Cagliari, 43’00”67) e Claudia Manca (F40, Sulcis Carbonia, 45’01”81).

Le altre gare

Nel corso della riunione cagliaritana, il polivalente Luca Barbini (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) si è cimentato nel lungo, vincendo con 6,10 all’ultimo salto; nel giavellotto Davide Piras (Pm, Dinamica Sardegna) si è imposto con 51,89. Nel salto triplo femminile, duello interno alla Cagliari Atletica Leggera con Alessia Farci prima (12,50) davanti a Daniela Lai (F40, 12,07). Nelle corse a tempo per Allievi, successi di Antonio Nuvoli (Runners Oschiri) che ha percorso 8.733 metri in 30 minuti e di Giulia Carta (Isolarun) che in 20 minuti ha coperto la distanza di 4.923 metri. Nel martello (da 6 kg) lo Junior del Cus Cagliari, Lorenzo Iriu, ha lanciato a 33,85.

Ostacolisti al “Santoru”

Ieri sempre al “Riccardo Santoru” si è concluso il raduno congiunto degli ostacolisti sardi e lombardi. Tre giorni di lavoro con temperature gradevoli (non altrettanto può dirsi del maestrale) con gli ospiti guidati dall’ex azzurro Fausto Frigerio. «È un’idea che negli ultimi anni abbiamo sviluppato assieme e finalmente siamo riusciti a realizzarla», spiega Andrea Pusceddu tecnico regionale del settore Velocità e Ostacoli. «Loro sono arrivati con cinque atlete e cinque atleti Allievi, Juniores e Promesse e con l’altro tecnico Gualtiero Corti; noi abbiamo aggiunto quattro ragazze. Abbiamo lavorato bene in questi tre giorni, allestendo anche un clinic sabato pomeriggio con una quindicina di Cadetti e Cadette nostre. Lo scopo, al di là di riavere a Cagliari una persona capace ed empatica come Fausto, rinnovare quel proficuo gemellaggio tra i due comitati che nacque ai tempi del Trofeo La Rinascente». ( c.a.m. )