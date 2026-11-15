Sono andati a Marco Ratto (Isolarun) e Elisa Spazzafumo (Atl. Edoardo Sanna Elmas) i titoli sardi assoluti dei 10 km su strada assegnati ieri mattina nella prima edizione del Trofeo Città dello Zafferano organizzato dalla Podistica San Gavino.

Equilibrata la prova maschile che ha visto giungere al traguardo, nell’ordine e nel giro di pochi secondi, Ratto, Federico Ortu (Cus Cagliari) e Francesco Mei (Academy Olbia). Più netto il successo della viareggina Spazzafumo sulle due portacolori del Cus Cagliari, Claudia Pinna e Virginia Medda.

Ordini d’arrivo

Maschile : 1. Marco Ratto (Isolarun) 31’35”, 2. Federico Ortu (Cus Cagliari) 31’39”, 3. Francesco Mei (Academy Olbia) 31’43”, 4. Riccardo Spanu (Isolarun) 33’03”, 5. Salvatore Mei (Academy) 33’40”, 6. Marco Mattu (M45, Cagliari Marathon Club) 33’54”, 7. Leonardo Marongiu (Academy) 33’59”, 8. Alessandro Mura (Atl. Edoardo Sanna Elmas) 34’20”, 9. Manuel Cossu (Cus Cagliari) 34’33”, 10. Stefano Aru (Olympia Villacidro) 34’45”, 11. Marco Podda (Runners Oristano) 34’33”, 12. Stefano Aru (Olympia Villacidro) 34’45”, 13. Oualid Abdelkader (M40, Cagliari Marathon Club) 34’53”, 14. Filippo Verlezza (Dinamica Sardegna) 35’05”, 15. Fabrizio Atzeni (Atl. Edoardo Sanna Elmas) 35’10”.

Femminile : 1. Elisa Spazzafumo (At. Edoardo Sanna Elmas) 36’08”, 2. Claudia Pinna (F45, Cus Cagliari) 37’50”, 3. Virginia Medda (id) 39’10”, 4. Elisabetta Orrù (F45, Cagliari Marathon Club) 39’33”, 5. Enrica Pintor (F40, Isolarun) 39’38”, 6. Isabella Nieddu (Cus Cagliari) 40’16”, 7. Maria Mei (Academy Olbia) 40’50”, 8. Roberta Ferru (F55, Cagliari Atl. Leggera), 41’26” 9. Silvia Piras (F45, id) 41’57”, 10. Daniela Muscente (Cus Cagliari) 42’02”, 11. Nora Marongiu (F50, Assi Giglio Rosso Firenze) 42’02”, 12. Alessandra Ennas (F45, Pod. San Gavino) 42’35”, 13. Stefania Marongiu (F40, Cagliari Atl. Leggera) 43’40”, 14. Alice Asuni (Cus Cagliari) 43’50”, 15. Vanessa Erbì (F45, Atl. Valeria) 44’42”.