Titoli a Grilletti e Preti Moavero 

Enrico Grilletti e Guenda Valeria Preti Moavero sono i campioni sardi individuali 2025: questo il verdetto dello scorso weekend sui green del Golf Club Is Molas. A Grilletti, sedicenne, va anche il titolo Under 18, oltre che il titolo assoluto. In campo maschile il giovane atleta del circolo ospitante ha dominato i campionati sin dalla prima giornata: 71 colpi al primo giro per chiudere con 145 complessivi, davanti ai compagni di club Francesco Vincis (153) e Mario Marigo (156).

Tra le 12 donne in gara, Guenda Valeria Preti Moavero (Pevero) con 173 colpi ha preceduto Brigitte Latif (Is Molas, 180 con il miglior giro del weekend in 84) e Raffaela Pirisi (Pevero, 200).

«Ringrazio il circolo di Is Molas per la solita perfetta accoglienza e i numerosissimi golfisti sardi che hanno voluto onorare l’appuntamento più importante del calendario federale regionale. Cito con particolare soddisfazione il successo di Enrico Grilletti, figlio d’arte, che appena sedicenne riesce ad aggiudicarsi l’alloro assoluto», ha detto il delegato regionale Fig, Stefano Arrica. Dal 26, al 28 settembre al Tanka Golf Club di Villasimius i Campionati sardi Master e Seniores.

