Titan, trovati i rottami del sottomarino 

Boston . Per i cinque passeggeri del Titan non c’è più nulla da fare. Dopo giorni di ricerche disperate, sono stati trovati vicino al relitto del Titanic i rottami del sommergibile di OceanGate disperso da domenica. Il robot schierato per setacciare gli abissi dell'oceano a caccia del sottomarino ha rinvenuto il telaio di atterraggio del batiscafo e la sua parte posteriore. Con molta probabilità, spiegano gli esperti, il veicolo è imploso istantaneamente forse a causa di un cedimento strutturale dovuto alla pressione o a un malfunzionamento.

Il tweet definitivo

La fine delle pur poche speranze di ritrovare il veicolo e i suoi passeggeri ancora in vita è arrivata con il tweet della guardia costiera americana intorno alle 11,55 locali - le 17,55 italiane - sul ritrovamento dei detriti. Un cinguettio di poche parole con il quale le autorità, pur non sbilanciandosi in dichiarazioni ufficiali, hanno lasciato intendere che per i cinque facoltosi avventurieri appassionati del Titanic ormai non c'era più alcuna speranza. Al quarto giorno di affannose ricerche, le chance di riuscire a salvare l'equipaggio erano già ridotte al lumicino considerato il freddo gelido e l'ossigeno nel veicolo molto probabilmente esaurito.

La camera iperbarica

Nonostante questo, si è continuato a cercare senza sosta, con la collaborazione di personale medico specializzato con al seguito una camera iperbarica in grado di contenere sei persone. Le autorità costiere americane e canadesi sono state affiancate da quelle del Regno Unito. Un dispiegamento di forze straordinario che però non ha potuto nulla per salvare la vita all'ad di OceanGate Stockton Rush, al miliardario britannico Hamish Harding, al francese Paul-Henry Nargeolet e all'uomo d'affari pachistano e a suo figlio Shahzada e Suleman Dawood. Mentre il dramma si consuma, le polemiche su OceanGate e il suo ceo non si placano. Nel mirino la struttura del sommergibile, la mancanza di controlli sulla sicurezza, i ritardi nel lanciare l'allarme una volta persi i contatti.

