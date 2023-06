Titan, è corsa contro il tempo 

Boston . Corsa contro il tempo per salvare i cinque passeggeri vip del Titan, il sommergibile turistico disperso da domenica meno di due ore dopo la sua immersione verso il relitto del Titanic, a 3.800 metri di profondità nell’Oceano Atlantico al largo delle coste nordamericane. L'equipaggio può contare al massimo su 96 ore di ossigeno dall'inizio della missione, 41 ore dalle 13 di martedì, sempre che l'integrità dello scafo non sia stata danneggiata dall'enorme pressione sottomarina o da un incidente.

Telecamere nei fondali

Non è esclusa l'ipotesi che il mini sommergibile possa essere riemerso e non sia stato ancora localizzato. Ma appare improbabile dopo che una schiera di navi e aerei americani e canadesi ha ispezionato finora senza risultato 13mila kmq, «Un'area grande come il Connecticut», ha sottolineato ad Abc il contrammiraglio John Mauger, capo della guardia costiera del Nordest Usa che guida i soccorsi. Ora, ha annunciato, le ricerche sono iniziate anche sott'acqua: si stanno impiegando veicoli telecomandati che danno la possibilità di cercare e recuperare oggetti negli abissi sino a 6mila metri di profondità mentre un aereo canadese P-3 ha sganciato boe sonore nella zona in cui è affondato il Titanic che possono registrare eventuali suoni emessi dal sommergibile sino a 3.962 metri di profondità. E anche Parigi parteciperà agli sforzi: l'istituto oceanografico francese Ifremer ha dirottato la sua nave Atalante, dotata di un robot sottomarino, verso la zona di ricerca.

Biglietto per vip

Il Polar Prince, la nave che assisteva la missione, ha perso i contatti con il Titan circa un'ora e 45 minuti dopo l'inizio dell'immersione, quando avrebbe dovuto essere ad oltre la metà del tragitto. A bordo della spedizione, che costa 250 mila dollari a testa, c'erano cinque persone: il 58enne milionario britannico Hamish Harding (che lo scorso anno era volato nello spazio a bordo del quinto volo commerciale di Blue Origin, la società spaziale di Jeff Bezos), il businessman pakistano residente a Londra Shahzada Dawood col figlio Suleman, il 77enne esploratore e pilota di sommergibili francese Paul-Henri Nargeolet e Stockton Rush, fondatore e ceo di OceanGate, l'azienda proprietaria del Titan. La missione era iniziata domenica a St. John's, città dell'isola di Terranova al largo della costa canadese, prima di percorrere l'Atlantico per circa 640 chilometri sino al sito del relitto.

Le tre ipotesi possibili

Per ora si possono ipotizzare solo scenari. Il più ottimistico è una perdita di propulsione o di comunicazione: potrebbe aver lasciato la sua zavorra per risalire in superficie e attendere di essere recuperato. Il peggiore è se un qualche evento ha compromesso l'integrità dello scafo. L'ipotesi intermedia è che sia colato a picco. Aleggia la maledizione del Titanic, il transatlantico in viaggio da Southampton a New York inabissatosi nel 1912 con 1500 passeggeri, una tragedia immortalata in libri e film, tra cui la pellicola del 1997 pluripremiata agli Oscar.

