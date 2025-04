Tita e Banti premiano i Doppi sardi 

Buona partecipazione alla seconda tappa del campionato zonale Doppi, perfettamente organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Cagliari, con tre classi presenti. Tra i 420 (dodici equipaggi in gara) podio monocolore della Lega Navale Italiana di Olbia: primi Rachele Murgia e Dario Marabini, seguiti da Edoardo Spano e Marco Addis e Nicola Usai con Anita Milesi. Nei 29er (sei equipaggi in acqua) vincono Leonardo Nonnis e Elisa Onnis della LNI di Cagliari, secondo posto per Gian Luca Pilia e Alessio Fadda, terze le ragazze Gemma Gorgerino con Alice Contu, tutti della Pol. Mare Quartu. Per i 470, solo due gli equipaggi in gara, primo posto per Mauro Musanti con Andrea Demontis e secondi Saverio Lonero con Mario Trogu. Sei prove corse per tutti con condizioni meteo buone di vento che ha oscillato tra i 12 e gli 8 nodi. Tutti gli equipaggi sono stati premiati dai due volte olimpionici di Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti, presenti a Cagliari per una sessione di allenamenti.

A Capitana ultima tappa del campionato invernale altura e grande soddisfazione dell’organizzatore Franco Ricci per la presenza di ben 26 imbarcazioni in acqua da novembre ad aprile. Vittoria per India di Grassi per la classe G34, Jode di Nenna nella classe libera AB, Sixty di Dore per la libera C, e Unaunnau di Solinas overall, infine nelle vele bianche Dispettosa 2 di Cisci.

