Tita-Banti, una medaglia nata al Poetto 

MARSIGLIA. Navigando verso il podio olimpico. Oggi a Marsiglia a Ruggero Tita e Caterina Banti basterà arrivare settimi nella Medal Race per conquistare il loro secondo oro olimpico nella classe Nacra 17, dopo quello di Tokyo. Sempre che ci sia vento, perché Marsiglia in questi giorni è sempre un'incognita.

Brividi

Il finanziere di Rovereto, che vive a Cagliari perché fa anche parte del team di Coppa America di Luna Rossa, e la ragazza romana del quartiere Flaminio, che si allenano al Poetto, si sono presentati al via del quarto giorno di regate con un vantaggio di 14 punti, quindi rassicurante, sui più diretti inseguitori, ovvero la barca degli argentini Majdalani/Bosco ma hanno rischiato di complicare la situazione con una falsa partenza a inizio giornata nella Race 10, la prima di ieri. Poi però hanno “raddrizzato il timone” nel senso che con un quinto e un secondo posto, in quest'ultimo caso alle spalle dei sorprendenti cinesi Mai/Chen, alla fine hanno riallungato sugli argentini fino a tornare al +14. Tutto ciò dopo che la race 12, quella del secondo posto, era stata interrotta per mancanza di vento e conseguente allungamento dei tempi di regata.

L'epilogo

Ora Tita/Banti sono al comando della classifica con 27 punti netti all'attivo alle loro spalle insegue la coppia argentina con 41 e quelle britannica e neozelandese con 47. Alla Medal Race di oggi, che determinerà il podio finale, parteciperanno le prime 10 della graduatoria. In quest'ultima e decisiva regata, i punti varranno doppio. Intanto i due azzurri hanno blindato il loro piazzamento in zona medaglie, che non potrà essere inferiore al secondo posto, avendo un vantaggio di 20 punti su neozelandesi e britannici, impossibilitati a raggiungere o scavalcare Tita/Banti a meno di una squalifica nella Medal Race. Questa (remota) possibilità garantirebbe comunque il bronzo.

Certezze

In tante certezze italiane per queste Olimpiadi trasformatesi in delusione, questa coppia della vela che è anche pluricampione del mondo continua a non deludere, per la gioia del direttore tecnico della squadra olimpica, Michele Marchesini. E, dopo lo splendido oro di Marta Maggetti, oggi dai Giochi arriverà un’altra medaglia legata alla Sardegna e a Cagliari, capitale italiana della vela.

RIPRODUZIONE RISERVATA