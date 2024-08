Tita-Banti, sarà il giorno della medaglia? 

MARSIGLIA. Aspettando il vento buono, ma l'oro può arrivare anche senza scendere in acqua. A Marsiglia c'è calma piatta ed è stata una giornata di rinvii che non ha consentito a Ruggero Tita e Caterina Banti di gareggiare per la medal race nel Nacra 17. Ed è stata anche giornata di tensione, nell'attesa che la situazione meteo cambiasse e le imbarcazioni potessero alzare le loro vele. La bonaccia anche in alto mare è esperienza consueta, per chiunque ami il mare, ma aspettare nel giorno in cui il secondo oro olimpico dopo quello di Tokyo deve essere solo ufficializzato è diverse. E sicuramente più snervante. Nel pomeriggio è stata anche decisa un'uscita in mare, ma subito le previsioni sono state smentite. E i due azzurri a quel punto hanno perfino tirato un sospiro di sollievo, perché a loro basta davvero pochissimo per vincere. Anzi, l'oro potrebbe addirittura arrivare senza regatare. Ci si riprova oggi, quando il meteo annuncia una finestra buona per poter completare la prova olimpica; ai due azzurri basta il settimo posto per bissare l'oro vinto a Tokyo tre anni fa. Se non ci fossero le condizioni di nuovo, l'ultima chance sarebbe fissata per domani, ultimo giorno utile, altrimenti sarà valida l’attuale classifica.

Intanto ieri nel dinghy (Ilca6), Chiara Benini Floriani ha vinto la medal race risalendo in quinta posizione conclusiva, ad appena un punto dal quarto posto. Oro a Marit Bouwmeester (Paesi Bassi) su Anne-Marie Rindom (danimarca) e Line Flem Hoest (Norvegia)

