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01 maggio 2026 alle 00:22

Tiscali Notizie chiude: «Si salvi almeno l’archivio» 

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Un’esperienza lunga oltre un quarto di secolo. Si è chiusa ieri l’attività di Tiscali Notizie, la testata online attiva da 26 anni: Tessellis, nuovo proprietario del gruppo, ha deciso di interrompere il lavoro della redazione, che contava su 12 giornalisti. «Succede a ridosso del primo maggio, giornata in cui si celebra la Festa dei lavoratori, mentre si apprende che l’Italia sprofonda al 56esimo posto nella graduatoria sulla libertà di stampa stilata per il 2026 da Reporters sans frontiers», commenta l’Associazione della stampa sarda. «Tiscali è stato un miracolo editoriale nato 26 anni fa, a Cagliari, quando l’informazione online era un’ipotesi per visionari, e l’applicazione del contratto giornalistico “mission impossible”. Oggi, scelte aziendali inspiegabili mettono a tacere questo immenso patrimonio. Di professionalità, di notizie, di lavoro. Si cancellano 12 posti di lavoro e una voce dell’informazione».

Al fianco dei giornalisti di Tiscali anche l’Ordine dei giornalisti, il cui Consiglio nazionale e regionale «sottolineano con forte rammarico questo passaggio, che priva il panorama informativo online di uno dei suoi punti di riferimento storici. Rinnoviamo la solidarietà ai colleghi che perdono il posto di lavoro e il ringraziamento alla Fnsi e all’Associazione della stampa sarda per il grande impegno sulla vicenda. Nel momento in cui si chiude la pagina di Tiscali Notizie, rivolgiamo anche un appello all’azienda e a tutte le istituzioni interessate perché quantomeno non se ne disperda la memoria. Dev’essere scongiurato il rischio che l’archivio della testata venga cancellato o non sia più disponibile».

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