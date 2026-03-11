Tirreno-Adriatico,  vittoria di Andresen  

Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) ha vinto la terza tappa della Tirreno Adriatico 2026 da Cortona a Magliano de' Marsi.

Dopo 221 km fatti in gran parte sotto la pioggia, il danese in volata ha avuto la meglio su Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) e Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Jonathan Milan (Lidl-Trek) che chiude 7°. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) conserva la Maglia Azzurra davanti a Giulio Pellizzari (Red Bull - Bora - Hansgrohe) a 4″ e Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 14”.

Dopo l’arrivo, le parole del vincitore: «Per me è bellissimo aver vinto, anche perché la Tirreno Adriatico è una delle corse più importanti nel mio calendario stagionale e questo successo vuol dire molto per me. Volevo essere il primo a lanciare lo sprint, anche perché ho visto Jonathan Milan muoversi in anticipo e non volevo rimanere chiuso».

