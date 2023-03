Tirreno-Adriatico, successo di Ganna 

Lido di Camaiore. Filippo Ganna ha rotto il ghiaccio: dopo due podi e il secondo posto in classifica generale ottenuti sia alla Vuelta San Juan, sia alla Volta ao Algarve, e il titolo europeo con il quartetto su pista a Grenchen, il piemontese vinto la prima corsa su strada del 2023. Non poteva che essere una cronometro, quella di 11,5 km che ieri ha dato il via alla Tirreno-Adriatico. A Lido di Camaiore, pioggia e strada bagnata hanno influenzato la corsa. Ganna, partito tra gli ultimi con la maglia tricolore di campione d’Italia di specialità, in 12'28” (media 55,348 km/h) e ha preceduto di 28” il tedesco Lennard Kamna e di 31” lo statunitense Magnus Sheffield. Il verbanese della Ineos Grenadiers ha colto così la 23ª vittoria in carriera su strada, la 21ª a cronometro. Oggi seconda tappa, la prima in linea, Camaiore-Follonica di 209 km, adatta alle ruote veloci.

Parigi-Nizza

E i velocisti sono stati protagonisti della seconda tappa della Parigi-Nizza, l’altra prestigiosa corsa a tappe del World Tour, in Francia. Nella Bazainville-Fontainebleau di 163,7 km, ha vinto l’ex campione del mondo Mads Pedersen. Il danese della Trek-Segafredo ha preceduto Olav Kooij (Jumbo Visma) e Magnus Cort (EF). Oggi terza frazione, la cronosquadre di 32,2 km a Dampierre-en-Burly.

