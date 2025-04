Tiromancino: sabato 3 maggio a Sant’Antioco 

Tiromancino in concerto davanti alla laguna di Sant’Antioco. Un altro appuntamento da inserire nell’elenco dei grandi successi che la cittadina lagunare registra da qualche anno a questa parte. Il 3 maggio prossimo, all’apertura della festa più antica della Sardegna con ingresso libero.

Al seguito di Federico Zampaglione, uno dei parolieri d’eccellenza della musica del momento, la band riproporrà i successi che hanno accompagnato la loro storia. “Angoli di cielo”, “L’alba di domani”, “Due destini”, “Un tempo piccolo” e “Per me è importante”, sono solo alcuni dei brani in programma. Si prevede un pubblico da record per il lungomare antiochense, pronto ad accogliere con entusiasmo le sonorità non convenzionali che accompagnano il gruppo dal 1989, anno della loro nascita. «Questo evento non è solo tradizione - ha detto l’assessora al Turismo e Spettacolo Roberta Serrenti - ma anche un’opportunità di crescita per Sant’Antioco e la Sardegna. Siamo certi che anche quest’anno la festa saprà emozionare, coinvolgere e lasciare il segno, confermandosi un motore di sviluppo turistico e commerciale per la nostra terra. Sono felice di annunciare che, tra gli eventi civili di uno dei “Grandi Eventi” identitari, avremo l’onore di ospitare un nome straordinario della musica». (Stefano Garau)

