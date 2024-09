Tiromancino, che live! Sul palco la bandiera dei Quattro Mori  

«Ci rivediamo adesso, dopo quasi cinque anni», le parole di “La descrizione di un attimo”. Ne è passato qualcuno in meno dall’ultima volta sull’Isola dei Tiromancino, ma «l’emozione fortissima» raccontata nella canzone è stata la stessa che venerdì sera ha pervaso il concerto della band romana alla Fiera di Cagliari, con un grande pubblico di fan. Un live di due ore, dalle fortunate canzoni dei primi anni 2000 che portarono alla consacrazione del gruppo, come “Angoli di cielo” che ha aperto la serata, e “Due destini” che l’ha chiusa, ai brani più recenti come l’amatissima (e filmatissima) “Liberi” e “Immagini che lasciano il segno” dedicata alla figlia del leader Federico Zampaglione.

La star gioca con gli spettatori che applaudono i virtuosismi alla chitarra, invoca «il famoso ritmo di Cagliari», fa ridere tutti con aneddoti sulla carriera. All’inizio del concerto un siparietto: «Non abbiamo potuto portare tutti gli strumenti per questioni di viaggio», spiega. «Benvenuto in Sardegna», risponde qualcuno dalla platea. Il pubblico parte timido ma pian piano si scioglie, canta, agita le torce, abbandona i posti a sedere per riversarsi sotto il palco a saltare. Gli ultimi brani si cantano a cappella, poi il selfie di gruppo, con il boato finale quando Zampaglione si cinge le spalle con la bandiera dei Quattro Mori e saluta: «È un bel po’ che non suonavamo in Sardegna. Ci eravate mancati tanto».

RIPRODUZIONE RISERVATA