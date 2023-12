Tirocinio al Comune, domande aperte   

Il comune di Sestu assume due persone per un tirocinio. Il bando con tutti i requisiti è stato pubblicato nella sezione “notizie” del sito del Comune. La domanda va presentata entro il 15 dicembre, utilizzando l’apposito link nella sezione “Stanza del cittadino”. I requisiti includono essere disoccupati, non aver svolto in passato tirocini e attività lavorative nel Comune, aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato nel Centro per l’Impiego di competenza, e avere una laurea in Scienze e tecniche psicologiche o in Scienze dei servizi giuridici. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA