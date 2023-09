Tiro con l’Arco, la passione fa centro 

Tutti in fila, i muscoli tesi insieme alla corda dell’arco, in mente un solo pensiero: colpire il bersaglio. A Sestu cresce la passione per il tiro con l’arco, sotto la guida del Team Arcieri Sestu, diretto da Luciano Cau e del tecnico Fabrizio Porrà. Una società che negli ultimi tre anni ha fatto centro toccando 44 iscritti, e non accenna a fermarsi.

«Come un videogame»

Domani pomeriggio la premiazione a San Gemiliano del progetto “A scuola con l’arco”, nato da una serie di incontri tra gli istruttori e gli alunni delle scuole, con l’assessore allo Sport Mario Alberto Serrau. Mentre sabato 30 settembre e lunedì primo ottobre la palestra di via Ottaviano Augusto ospiterà per la prima volta il campionato interregionale, con centoventi atleti da tutta la Sardegna che tireranno dai diciotto metri. «Questo è un mondo in cui veramente posso sentirmi me stessa - racconta tra un allenamento e l’altro l’entusiasta Elena Loi – ci sei solo tu e il bersaglio». La concentrazione la fa da padrona sulla forza fisica o la fortuna e «fin da subito mi sono trovata benissimo, tanto da coinvolgere mio figlio, Valentino, che ha otto anni». E il piccolo, concentratissimo nel prendere la mira, salta di gioia dopo essere andato a segno: «Adoro questo sport perché è come sparare in un videogioco, voglio farlo sempre». Se i più giovani iscritti sono dell’età di Valentino, gli “anziani” sforano la cinquantina; ma si allenano tutti insieme: «Io ho cominciato nel 2012», racconta Irene Salis, 57 anni, «ma pratico assiduamente da tre anni, da quando è nata la società qui a Sestu. Mi sono tolta anche qualche bella soddisfazione, come aver raggiunto abbastanza punti per fare le gare regionali. Direi a tutti di provare, basta un attimo per capire se può piacere. E chiunque può essere all’altezza». I requisiti? «Soprattutto concentrazione».

Relax

La società ha una giovane campionessa, Sara Cristofoli, vincitrice a 10 anni del campionato sardo giovanissimi femminili e di vari trofei: «Alla gara ci sarò anche io, e come sempre voglio vincere; all’inizio mi vergognavo a tirare davanti a tutti, ma ora mi diverto», dice Sara; ha coinvolto anche la madre Sandra Tidu, che spiega: «Questo sport mi aiuta a sfogarmi e mi rilassa». Quanto alle spese, «dopo aver comprato all’inizio un arco personalizzato praticamente non ce ne sono». Nella gara domenicale ci sarà anche Oreste Lai, per la prima volta dopo una lunghissima esperienza come tiratore paralimpico col fucile, e ora in team con Asd Nuragici di Cagliari: «Questo sport è un ambiente veramente inclusivo, come una grande famiglia, dove tutti, in piedi e in carrozzina, gareggiano insieme. Mi sto impegnando per dare il meglio anche se sarà la mia prima volta». Perché il tiro con l’arco è davvero per tutti.

