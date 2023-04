Tiro al piattello, fra sport e ricordo 

Un campo di tiro a volo fra i più frequentati dell’hinterland. Si trova nelle campagne di Su Pardu, a pochi chilometri dal centro abitato di Settimo San Pietro, poco distante dalla Statale 387 del Parteolla. Fra i fondatori figura anche Lodovico Secci, deceduto di recente: l’associazione sportiva di Settimo che si occupa di questo sport e della struttura sportiva gli ha dedicato un memorial cui hanno aderito tanti specialisti che hanno dato vita a un buono spettacolo in una giornata meteorologicamente favorevole.

Lodovico Secci non solo è stato uno degli storici fondatori di questo impianto ma anche un ottimo specialista. La società non poteva ricordarlo che con un torneo che sarà riproposto nei prossimi anni per ricordare Secci attraverso la sua più grande passione, il tiro al piattello. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA