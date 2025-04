Tiro al bersaglio contro la gattina 

Ancora un episodio di brutale violenza contro gli animali. È accaduto domenica sera a Capoterra, in via Lamarmora, dove una gatta, Kikki, di appena un anno, è stata colpita alla schiena da un proiettile che le ha provocato gravi danni. Un gesto deliberato, crudele, probabilmente compiuto con un’arma ad aria compressa, che ha sconvolto la comunità e riacceso l’allarme sulla tutela degli animali domestici. La vicenda, dai contorni ancora poco chiari, ha scosso i residenti e mobilitato anche l’amministrazione comunale.

Il caso

A fare l’amara scoperta è stata la sua padrona, Loriana Mullano, che insospettita dall’assenza prolungata dell’animale ha deciso di uscire a cercarla. «La stavo chiamando per darle da mangiare – racconta – ma non arrivava. Era molto strano. Sono uscita e l’ho trovata a terra, proprio davanti al cancello di casa. Immobile. Credevo fosse stata investita, ma non presentava segni evidenti. Non riusciva a muoversi, era terrorizzata». Immediata la corsa verso una clinica veterinaria di Cagliari. Dopo i primi accertamenti, la radiografia ha rivelato la cruda verità: un pallino conficcato nel dorso, che ha lesionato la colonna vertebrale. Una ferita che ha provocato la paralisi completa delle zampe posteriori. «Per ora il proiettile non è stato rimosso – spiega la padrona – perché potrebbe causare danni ancora peggiori. Kikki non cammina più, ha bisogno di una sacca per i bisogni. È una gatta affettuosa, educata, che non ha mai fatto del male a nessuno. Non si meritava questo». Il caso non sarebbe isolato: «Ho parlato con i miei vicini, a loro sono deceduti dei gatti, probabilmente avvelenati». In tanti si sono stretti attorno alla proprietaria, condividendo sui social messaggi di sostegno e condanna.

Le indagini

Anche il Comune ha condannato l’accaduto. L’assessore al Benessere animale, Gaetano Crocco, ha espresso indignazione: «Un altro gesto vile e codardo ai danni di un amico a quattro zampe. Un fatto gravissimo, che non può e non deve passare sotto silenzio. Tolleranza zero, chi ha compiuto un atto del genere deve sapere che sarà perseguito». Il caso è ora al vaglio del corpo di polizia locale, che ha già avviato le indagini per risalire al responsabile. «Abbiamo iniziato a visionare i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona», spiega Crocco. «Con la comandante della polizia municipale, Roberta Maxia, abbiamo effettuato un sopralluogo nella mattina di ieri. Stiamo raccogliendo tutte le informazioni possibili per individuare l’autore del gesto».