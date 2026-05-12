Tiro a volo, nuovi impianti 

Una nuova fossa olimpica e un nuovo campo saranno realizzati negli impianti di tiro a volo di Settimo San Pietro, nella zona di “Su Pardu”. Lo ha comunicato il presidente della Tav Settimo Tigelio Danese durante la visita negli impianti del presidente della Federazione Italiana Luciano Rossi, ricevuto da una delegazione della Tav Settimo Cagliari, guidata oltre che dal presidente Danese, dal direttore generale Giorgio Piludu e dal segretario Michele Mallus. Presenti anche il consigliere nazionale Antonello Campus e il delegato regionale Roberto Sechi.

I nuovi lavori al campo Tav di Settimo dovrebbero iniziare a settembre. Un nuovo progetto che testimonia la volontà della società di continuare a innovare, investire e crescere.

Durante l’incontro, grande rilievo è stato dato anche alla sinergia nata tra la Tav Settimo Cagliari e la Tav Mores, guidata dalla presidente Giovanna Tola. In questi mesi, a seguito della temporanea chiusura del campo di Mores, sono stati avviati colloqui e collaborazioni operative tra le due società che hanno consentito di finalizzare la rapida riapertura dell’impianto. (r. s.)

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