VaiOnline
Settimo.
13 maggio 2026 alle 00:29

Tiro a volo, nuovi impianti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una nuova fossa olimpica e un nuovo campo saranno realizzati negli impianti di tiro a volo di Settimo San Pietro, nella zona di “Su Pardu”. Lo ha comunicato il presidente della Tav Settimo Tigelio Danese durante la visita negli impianti del presidente della Federazione Italiana Luciano Rossi, ricevuto da una delegazione della Tav Settimo Cagliari, guidata oltre che dal presidente Danese, dal direttore generale Giorgio Piludu e dal segretario Michele Mallus. Presenti anche il consigliere nazionale Antonello Campus e il delegato regionale Roberto Sechi.

I nuovi lavori al campo Tav di Settimo dovrebbero iniziare a settembre. Un nuovo progetto che testimonia la volontà della società di continuare a innovare, investire e crescere.

Durante l’incontro, grande rilievo è stato dato anche alla sinergia nata tra la Tav Settimo Cagliari e la Tav Mores, guidata dalla presidente Giovanna Tola. In questi mesi, a seguito della temporanea chiusura del campo di Mores, sono stati avviati colloqui e collaborazioni operative tra le due società che hanno consentito di finalizzare la rapida riapertura dell’impianto. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Consiglio, la maggioranza in affanno

Nuovo passaggio a vuoto nel Campo largo: le assenze fanno saltare l’Aula 
Il caso.

Sorgono, i medici non vanno in pensione: «Prima i pazienti»

Giorgio Ignazio Onano Fabio Ledda
Camera

Legge elettorale, il centrosinistra si unisce nel no

Pd e M5S: parliamo di salari FdI pronta a cambiare i “tetti” 
Prato

Difende una donna: ferito al cuore

Gravissimo un cameriere che ha reagito agli abusi sulla titolare del locale 
La crisi

Teheran agita la minaccia nucleare

Avvertimento del regime a Trump: se attaccati, arricchiremo il nostro uranio al 90% 