«Tiriamo fuori l’anema e core di Decimomannu» Serena Brancale, Santa Greca e il grande sud 

Il cartellone del Dcm Music Festival si arricchisce di un nome importante: lunedì 28 settembre, alle 21, sul palco dell’Arena Grandi Eventi di Santa Greca salirà Serena Brancale con il suo “Sacro Tour 2026”, pronta a trasformare Decimomannu in una grande festa di paese a ingresso gratuito. Reduce dai successi virali di “Anema e Core” e “Serenata”, dal ritorno sanremese con “Qui con me” e dai tormentoni estivi “Al mio paese” e “Partenope”, la cantautrice pugliese presenterà dal vivo i brani di “Sacro”, il suo album-manifesto tra radici, folklore e ritmo. Abbiamo incontrato l’artista per farci raccontare cosa aspettarsi dalla serata, tra dialetto, Sardegna e voglia di festa.

Il tour sembra andare oltre i confini della sua Puglia, per abbracciare un’idea più ampia di Sud. Cosa ritroveremo sul palco dell’Arena di Santa Greca?

«Quello che portiamo sul palco è una celebrazione di tutto il Sud, un luogo che ho imparato a guardare con occhi diversi proprio allontanandomene. Non so se, restando a Bari, mi sarei resa conto fino in fondo della sua bellezza. Per questo il concerto si è evoluto e non è più soltanto quello di “Anema e Core”. Durante il live attraverso capitoli che per me sono sacri: uno di questi, quest’anno, è “Qui con me”. È un brano in cui sono riuscita a lasciarmi andare in un canto liberatorio, raccontando qualcosa di molto personale. Sentivo il bisogno di tornare all’essenziale, al naturale, per arrivare fino alla nostalgia. Ma lo spettacolo ha tante altre sfaccettature: ci sono la salsa, la musica gitana, tutto ciò che amo ballare e che desidero condividere con il pubblico. Voglio che la gente si diverta insieme a me, perché, in fondo, questo concerto sarà sempre una grande festa».

Tra i duetti con il quartese Luca Espa e le contaminazioni con la scena sarda diventate virali sui social, il suo legame con i dialetti e il folklore l’ha portata spesso a coinvolgere il pubblico proprio sulle specificità linguistiche. Che ruolo ha avuto questa attenzione nel percorso che ha portato all’album “Sacro”?

«Mi piaceva il suono della parola “Sacro”, perché rappresenta esattamente quello che sto vivendo oggi: l’attaccamento alle mie radici, il folklore che racconto in brani come “Baccalà” e “Al mio paese”, il legame con la mia famiglia e la dedica a mia madre. Non avrei potuto scegliere un titolo diverso da qualcosa che per me fosse così sacro, così luminoso. È sacra anche la scelta di dare spazio al dialetto e di lavorare sul folklore, perché è una parte profonda della mia identità. Vorrei che chi ascolta questo album si immaginasse a Cuba, nel mezzo di una grande festa, perché io sono una persona molto giocosa e la cosa che desidero di più è far divertire gli altri. Con questo disco è come se parlassi alla Serena bambina, dicendole che tutte le cose che ha sempre amato hanno finalmente trovato un posto insieme. È la sensazione di aver chiuso un cerchio».

“Al mio paese” è uno dei brani più amati del disco. Come è nata l’idea di questa canzone e cosa rappresenta per lei?

«Da un incontro bellissimo, perché ho scoperto che Delia e Levante sono esattamente come me. Tutti quei luoghi comuni che considero sacri e che raccontiamo nella canzone ci appartengono davvero. È un brano dedicato a tutti i fuorisede e a chi sa quanto sia speciale tornare nel proprio paese. È costruita su immagini quotidiane e apparentemente scontate, ma sono proprio quelle che restano dentro e che scaldano il cuore. Noi tre ci siamo ritrovate in quei ricordi e abbiamo voluto trasformarli in una celebrazione del ritorno a casa, delle proprie radici e di tutto ciò che, anche da lontano, continua a farci sentire appartenenti a un luogo».

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