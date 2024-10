Tiri e occasioni? Quasi zero Una sconfitta anche nei numeri 

Anche i numeri di Udinese-Cagliari sono stati condizionati dall’espulsione di Makoumbou. Statistiche impietose, pochi i dati che vedono la squadra rossoblù allo stesso livello. Saltano all’occhio i tiri verso la porta, con la squadra di Nicola che dall’inizio della stagione aveva sempre prodotto un numero dignitoso di occasioni: questa volta solo in due azioni sono arrivate conclusioni, i colpi di testa di Deiola e Mina nella ripresa. Solo tre i tiri verso la porta avversaria (contro i 13 dell’Udinese), zero nei primi 29’ quando in campo c’era ancora Makoumbou, zero nello specchio della porta. L’altra statistica – i “palloni giocati in avanti riusciti” – è impietosa, con la squadra di Runjaic che ne ha completato 260 sui 484 totali, mentre per il Cagliari appena 59 su 234. Anche nella corsa meglio la squadra friulana, con Azzi e Marin meglio dei compagni. Solo nei corner e nei recuperi la squadra di Nicola ha fatto meglio. Troppo poco.

RIPRODUZIONE RISERVATA