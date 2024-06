Tirelli lascia l’Uri La Cos pensa alla punta Sartor  

La Costa Orientale Sarda (In Serie D) è sempre a caccia di giovani promettenti, come da progetto del club. Dopo aver blindato il giovane difensore Francesco Marras, classe 2007, la scorsa stagione alla Sigma, ora la società gialloblù potrebbe assicurarsi le prestazioni di altri due ragazzi che si sono messi in evidenza sempre nel campionato Allievi Élite.

Si tratta dei difensori Rosario Gurzeni, classe 2007 e anche lui nell’ultima annata alla Sigma, e Gabriele Orrù (2007), reduce da un’ottima stagione col Gigi Riva. Per quanto riguarda i giocatori di esperienza, probabile l’arrivo di uno o due calciatori per reparto. Per il fronte offensivo circola il nome di Marcos Sartor, due anni fa all’Arzachena. Ma sul taccuino del direttore sportivo Sebastian Puddu ce ne sono diversi.

In Serie D

Alcune società sarde di Serie D e diverse di Eccellenza avrebbero contattato addirittura gli attaccanti Marco Sau, ex Feralpisalò e Cagliari, e Daniele Ragatzu, la scorsa stagione all’Olbia. È uscito pure il nome Radja Nainggolan, che recentemente ha giocato in Indonesia col Bhayangkara. Per tutti loro sarebbe una scelta di vita, in quanto hanno tutte le carte in regolare per giocare ancora nei professionisti. Non resterà all’Atletico Uri il portiere Domiziano Tirelli (classe 2006), corteggiato da società professionistiche ma anche dall’Ilvamaddalena, neo promossa in Serie D.

In Eccellenza

Nel massimo torneo regionale, dopo la grande stagione segnata dal terzo posto (con tanto di finale playoff) il Villasimius ha blindato il tecnico Nicola Manunza. Resta con lui anche il vice Thomas Congia. Per quanto riguarda l’organico si punta a blindare l’ossatura dello scorso torneo.

Cambio in panchina

In Promozione la Lanteri Sassari ha annunciato la separazione consensuale con l’allenatore Michele Pulina. È ufficiale anche l’addio del tecnico Cristian Dessì al Castiadas.

