Tir violano i divieti, asfalto a pezzi 

La strada di Abba Vritta, a Siniscola, è in pessimo stato. La carreggiata si sgretola a causa del passaggio di mezzi pesanti che creano profonde buche. Lo denuncia il sindaco. Osserva la mancanza di sensibilità da parte di alcuni autotrasportatori che, non rispettando l’ordinanza che vieta il traffico pesante, continuano a percorrerla, creando uno stato di pericolo per la circolazione. «Il tratto è uno dei percorsi di maggiore rilevanza nel territorio comunale che serve diverse zone con interesse pubblico e privato - dice Farris - il divieto, regolarmente disatteso, sta portando alla distruzione della carreggiata che non è in grado di sopportare il peso dei tir». Farris chiede più controllo da parte delle forze dell’ordine. A ottobre si è sfiorata la tragedia: un grosso blocco di marmo, caduto da un autoarticolato, aveva divelto il guardrail precipitando nel terreno sottostante. (f. u.)

