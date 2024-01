Tir si rovescia all’ingresso del Porto canale: illeso l’autista 

Un Tir è uscito fuori strada, ribaltandosi, ieri mattina poco dopo le 7 all’ingresso del Porto canale. Non ci sono stati feriti.

Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia municipale che redigerà un rapporto dettagliato.

Il Tir coinvolto trasportava alcuni container del gruppo Grendi ed era diretto nel porto industriale. Da chiarire le cause dell’incidente. Tra le ipotesi, tutte da verificare, quelle di un colpo di sonno dell’autista o di una sterzata improvvisa per evitare un’auto. Oppure potrebbe esserci stato un animale che avrebbero invaso la corsia. Certo è che la strada in quel punto è stretta e basta poco per finire nella cunetta.

Secondo una prima ricostruzione il mezzo non viaggiava a velocità sostenuta e, dunque, non sarebbe quella la causa del ribaltamento. All’ora dell'incidente era ancora buio.

Ciò che conta è che il conducente non si sia fatto male e che abbia potuto collaborare con le forze dell’ordine per la ricostruzione del sinistro.

Nonostante i rilievi, non ci sono stati particolari disagi per il traffico nella zona.

RIPRODUZIONE RISERVATA