Tir si ribalta, traffico in tilt sulla 131 

Un tir alle 4 del mattino si ribalta e poi esce di strada e per tutta la giornata la viabilità lungo la Statale 131, la strada più trafficata dell’Isola, va in tilt. Un senso di marcia chiuso, lunghissime code, auto e camion deviati nelle strade alternative in pieno centro a Nuraminis. Una giornata campale. La Sardegna è stata tagliata in due e solo dopo le 21, al termine delle laboriose operazioni di rimozione del mezzo pesante e di messa in sicurezza della sede stradale, il traffico sulla 131 ha ripreso il suo corso regolare. Fortunatamente l’autista del pesante mezzo è rimasto lievemente ferito.

Fuori strada

L’incidente si è verificato al 30 chilometro, all’altezza di Villagreca: l’autista di un grosso tir frigorifero carico di ortofrutta e diretto verso Cagliari ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada, rovesciandosi nella scarpata di 4 metri a lato della strada. L’incidente ha provocato il blocco quasi immediato del traffico. La scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori è stata agghiacciante: il lungo rimorchio cabinato bianco adagiato su un fianco e la motrice del mezzo, di proprietà di una società di trasporti del nord Sardegna (la Ad Log Group) è ruote all’aria semidistrutta. Al suo interno l’autista, che nel giro di pochi minuti è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

I rilievi

Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi e i Vigili del fuoco. Colpo di sonno, guasto meccanico o altro? Le cause della spaventosa sbandata non sono ancora del tutto certe, anche se sembra che il mezzo pesante abbia prima incocciato la cuspide del guardrail centrale della Statale, nel punto in cui si apre nell’incrocio a raso di Villagreca, per poi sbandare verso la parte opposta della carreggiata finendo fuori strada e rovesciandosi nella scarpata sottostante.

I soccorsi

Durissimo, e lungo il lavoro per svuotare il tir della merce (frutta e verdura, e non solo) contenuto nel rimorchio frigo. Nel primo pomeriggio sono potute cominciare le operazioni di recupero del grosso mezzo pesante rovesciato, resa possibile da una speciale autogrù dell’Aci. L’Anas ha disposto la chiusura, da prima delle 13, della carreggiata sud della 131. Il traffico stato è stato deviato sulla carreggiata opposta, eccezionalmente a doppio senso di marcia. Per una manciata di minuti, a causa della delicatezza delle operazioni di rimozione del tir ribaltato, è stato disposto il blocco totale (su entrambe le carreggiate) della circolazione. Pesantissime le ripercussioni per il traffico. In entrambe le direzioni si sono formate code di auto lunghe diversi chilometri: a nord ben oltre Serrenti e a sud quasi fino a Monastir. Dopo le 21, finalmente, la giornata da incubo per migliaia di automobilisti si è chiusa, e il traffico sulla Statale 131 ha ripreso a scorrere regolare.

