Tir si ribalta sull’ex Statale 

Un mezzo pesante si è ribaltato ieri mattina intorno alle 10.20 all’altezza della rotonda per l’ippodromo di Villacidro, sulla ex strada statale 196. Il tir, dotato di un vascone, è uscito fuori strada subito dopo aver percorso la rotonda, adagiandosi sul fianco nella cunetta in direzione Villasor. L’autista del mezzo, soccorso dai volontari dell’ambulanza, è rimasto illeso e nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente. Sul posto sono subito intervenuti anche gli uomini dell’Anas, che non hanno rilevato nessun problema relativo alla viabilità e alla sicurezza del tratto di Statale interessato dall’imprevisto. Il ribaltamento del mezzo è avvenuto per cause da accertare; è possibile che il carico mal vincolato ne abbia causato lo sbilanciamento con conseguente perdita di aderenza degli pneumatici. ( m. m. )

