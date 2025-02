Giornata infernale per il traffico sulla 131. Un tir carico di frutta e verdura è uscito di strada alle prime luci dell’alba all’altezza del chilometro 30, a Villagreca, direzione Cagliari. Solo uno spavento per l’autista, ripercussioni pesantissime per la circolazione, che è rimasta chiusa per ore, sino al senso unico alternato sulla direttrice opposta. Forze dell’ordine e Anas mobilitati per tutta la giornata.

a pagina 27