Tir perde una rotoballa, pericolo sulla superstrada 

Un carico pericoloso perso lungo la strada statale 131 dcn è stato segnalato ieri a tarda mattinata da diversi automobilisti lungo la statale a quattro corsie che da Nuoro conduce a Olbia.

Ad occupare quasi interamente la corsia di destra della superstrada una rotoballa di fieno persa da qualche articolato in transito all’altezza del chilometro 77 (tra il bivio di Lula e quello di Siniscola) in direzione del capoluogo gallurese. Un ostacolo imprevisto non segnalato per le auto che transitavano lungo la strada a quattro corsie e che avrebbe potuto creare non solo disagi ma mettere in difficoltà gli automobilisti che transitavano in quel tratto se avessero incrociato proprio in quel punto un altro mezzo.

