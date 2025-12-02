Tir perde maxi trave in ferro, traffico in tilt 

Sarebbe potuta essere una tragedia, ma il caso ha voluto che appena dietro il rimorchio da cui sono scivolate le maxi travi in ferro non ci fossero mezzi. Eppure, in genere, a quell’ora il traffico in uscita da Tortolì è piuttosto intenso. Ecco perché, alla luce della dinamica dei fatti, che nessuno sia rimasto ferito è stato un miracolo.

Erano da poco passate le 8 di ieri quando dal rimorchio di un autoarticolato che aveva appena imboccato la rampa, che dall’ex strada statale 198 porta all’Orientale, sono cadute le travi. Il tir, che arrivava dalla provinciale 27, ha svoltato a sinistra appena dopo il ponte Icori. Il mezzo pesante ha imboccato la rampa in direzione Olbia e le travi metalliche hanno oscillato sul rimorchio facendo pressione sulla sponda destra che si è aperta. Il carico si è ribaltato sul guard rail, piegandolo. Nessun mezzo seguiva a breve distanza il camion, che si è fermato pochi metri più avanti rispetto all’innesto per la 125.

Il traffico all’uscita ovest di Tortolì in direzione Olbia è rimasto bloccato per oltre un’ora, fino a quando con una gru non è stato rimosso il carico. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la protezione civile, oltre al personale tecnico dell’Anas per gli accertamenti e i rilievi. (ro. se.)

