VaiOnline
Tortolì.
03 dicembre 2025 alle 00:30

Tir perde maxi trave in ferro, traffico in tilt 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sarebbe potuta essere una tragedia, ma il caso ha voluto che appena dietro il rimorchio da cui sono scivolate le maxi travi in ferro non ci fossero mezzi. Eppure, in genere, a quell’ora il traffico in uscita da Tortolì è piuttosto intenso. Ecco perché, alla luce della dinamica dei fatti, che nessuno sia rimasto ferito è stato un miracolo.

Erano da poco passate le 8 di ieri quando dal rimorchio di un autoarticolato che aveva appena imboccato la rampa, che dall’ex strada statale 198 porta all’Orientale, sono cadute le travi. Il tir, che arrivava dalla provinciale 27, ha svoltato a sinistra appena dopo il ponte Icori. Il mezzo pesante ha imboccato la rampa in direzione Olbia e le travi metalliche hanno oscillato sul rimorchio facendo pressione sulla sponda destra che si è aperta. Il carico si è ribaltato sul guard rail, piegandolo. Nessun mezzo seguiva a breve distanza il camion, che si è fermato pochi metri più avanti rispetto all’innesto per la 125.

Il traffico all’uscita ovest di Tortolì in direzione Olbia è rimasto bloccato per oltre un’ora, fino a quando con una gru non è stato rimosso il carico. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la protezione civile, oltre al personale tecnico dell’Anas per gli accertamenti e i rilievi. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Giustizia

Il modello Mamone:  reinserimento e sviluppo

L’area tra Onanì e Bitti sarà interessata anche  dal progetto dell’Einstein Telescope 
Gianfranco Locci
L’amministrazione comunale: tuteliamo il diritto alla salute

Gavoi, appello ai dottori: «Casa gratis se venite qui»

Due su tre in pensione, il sindaco corre ai ripari 
Giorgio Ignazio Onano
Trasporti

Si volerà per Istanbul ma saltano molte rotte

Otto collegamenti per l’Isola: ci sono anche le tratte interne da Cagliari per Olbia e Alghero 
lo strappo

Cagliari addio, Marina Café noir atterra a Elmas

È ufficiale il cambio di sede del popolare festival letterario 
Luigi Almiento
Energia

Aree idonee, le richieste della Regione

L’assessore Cani in Commissione al Senato: «Autonomia non rispettata» 
Lorenzo Piras
Garlasco

Sempio era davanti alla casa di Chiara

Le foto inedite del giorno del delitto: l’indagato tra i curiosi assieme al padre 