Tir perde il carico, muore un ciclista  

Salerno . Una terribile fatalità ha trasformato in tragedia una giornata tra amici accomunati dalla stessa passione. È quanto accaduto a Salerno, dove ieri mattina ha perso la vita Domenico Campanile, ciclista 49enne di Caserta. L’uomo era arrivato nel Salernitano assieme ad altri ciclisti per raggiungere la Costiera amalfitana. Quando la comitiva è giunta in via Fra’ Generoso, all’incrocio con la strada che conduce al castello Arechi, il 49enne è stato travolto da un’ecoballa di cartone pressato, caduta da un autoarticolato diretto al porto commerciale e che precedeva il gruppo di ciclisti. Il mezzo pesante, dopo aver effettuato una curva, ha perso parte del carico (cinque bobine).

I soccorsi immediati

Per Domenico Campanile non c’è stato nulla da fare: i vigili del fuoco sono intervenuti con l’autogru per sollevare il carico (ogni balla pesa circa 2.500 chili) e liberare il ciclista, ma le ferite riportate sono risultate letali. Altri tre ciclisti sono rimasti feriti, uno dei quali, un 42enne casertano, è grave ed è stato ricoverato in chirurgia d’urgenza. Sul posto sono giunti in breve tempo i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la polizia di Stato e la polizia municipale. Per spostare le pesantissime ecoballe e liberare le persone coinvolte nel tragico impatto, è stato necessario anche l’intervento di un’autogru dei pompieri. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Un tratto in discesa

La strada teatro della tragedia è una importante arteria per il passaggio di tir e camion che devono imboccare l’ingresso dell’autostrada. Una strada trafficatissima che in un tratto procede in discesa. Il gruppo di ciclisti pedalava proprio in questo punto quando improvvisamente da un autoarticolato sulla corsia opposta si è sganciato parte del carico, composto da pesantissime ecoballe che ha travolto la comitiva. Domenico Campanile è stato preso in pieno ed è rimasto schiacciato. Altri tre compagni sono rimasti feriti: uno, di 42 anni, è in gravissime condizioni, due sono in osservazione.

Le croci sull’asfalto

Sul luogo del tragico incidente sono arrivati gli agenti della polizia. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro. Per i sindacati quanto accaduto a Salerno, «sottolinea l’urgenza di adottare misure di sicurezza più rigorose per proteggere i lavoratori e i cittadini». Quello di Salerno non è stato l’unico incidente stradale mortale. Altre due vittime si sono registrate in Campania nelle ultime ore.

