Tir finisce in cunetta, illeso il conducente  

Una improvvisa sbandata, poi l'autoscisterna è finita in cunetta ribaltandosi. Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri per un incidente stradale avvenuto nella circonvallazione di Terralba. Il conducente, per cause che dovranno essere accertate, all’improvviso ha perso il controllo del pesante mezzo che trasportava liquami ed è finito fuori strada. L’autocisterna è rimasta con le ruote rivolte verso l’alto, il conducente è riuscito ad uscire da solo dalla cabina e poi sono scattati i soccorsi. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento stagionale di Terralba che ha lavorato per la messa in sicurezza e il recupero del mezzo. Dalla sede centrale è stata inviata anche la autogru per sollevare l'autocisterna e liberare poi la carreggiata. Sul posto anche il personale del 118 del servizio regionale che ha prestato i primi soccorsi al conducente che ha riportato lievi ferite.

Cabras e Simaxis

Altri due incidenti si sono verificati ieri. Uno a Cabras dove un uomo a causa di un malore è finito contro due auto in sosta ed è stato poi trasferito al San Martino per accertamenti. Un altro scontro fra auto è avvenuto nella notte lungo la strada per Simaxis, tre persone sono rimaste ferite e trasferite all'ospedale. Sul posto 118 e carabinieri.

