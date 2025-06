Tir finisce fuori strada e si ribalta, disagi sulla 131  

Il Tir finito fuori dalla carreggiata è stato recuperato soltanto nella tarda mattinata di ieri. Il grave incidente era accaduto poco dopo la mezzanotte e mezza lungo Statale 131, all’altezza dello svincolo di Marrubiu in direzione Sassari. Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante che ha sbandato finendo fuori strada proprio in un tratto in cui manca il guardrail: il Tir si è ribaltato su un lato dopo aver superato la cunetta. Il camionista è uscito autonomamente dal mezzo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano, la polizia stradale e il 118. Nella tarda mattinata di ieri una ditta specializzata ha recuperato il mezzo, una corsia è stata chiusa per consentire le operazioni in totale sicurezza. Sul posto la Stradale di Laconi.

Uras.

Grave incidente la scorsa notte anche sulla Statale 442 nei pressi dello svincolo per Siris, in direzione Uras. Un furgoncino ha investito tre asinelli che improvvisamente sono comparsi sulla carreggiata proprio dietro una curva. Due animali sono morti sul colpo, mentre il terzo si è salvato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mogoro, che hanno effettuato i rilievi e messo in sicurezza l’area. ( v.p. )

